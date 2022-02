Miền Bắc trải qua đợt rét có nền nhiệt thấp nhất 40 năm qua

Theo số liệu quan trắc ghi nhận được thì trong ngày 19/2, Bắc Bộ xuất hiện rét đậm, rét hại và sang đến ngày 20 và ngày 21/2 thì tình trạng rét hại xảy ra trên cả khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ trong đợt này phổ biến 6-9 độ C, vùng núi 2-5 độ C, một số nơi vùng núi cao có mức nhiệt thấp hơn như Sa Pa (Lào Cai) 1,8 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 1,9 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -1,0 độ C, cùng với đó là hiện tượng băng giá đã xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh…

Ở khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm xuống còn khoảng 8-11 độ C. Ngoài ra, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế trong ngày 20 và ngày 21/2 cũng đã có sự giảm nhiệt mạnh, trời xuất hiện rét đậm.

So sánh với các đợt rét cùng thời điểm trong những năm qua, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, theo thống kê số liệu nhiệt độ trung bình vào tuần cuối tháng 2 (từ 21 đến 28/2) trong qua khứ (từ 1981 đến nay) cho thấy đã từng xảy ra 5 năm có chuẩn sai nhiệt độ trung bình thấp nhất trong chuỗi số liệu, lần lượt vào các năm 1996, 1985, 2000, 1983 và 1986 với chuẩn sai nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 4-6 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, chuẩn sai nhiệt độ trung bình tuần (từ 21 đến 28/2/2022) tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ trung bình có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ 4-6 độ C.