Miền Bắc tiếp tục hứng mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (10/9), khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 9/9 đến 3h ngày 10/9 một số nơi trên 50mm như: Việt Vinh (Hà Giang) 52mm, Hưng Phú (Nghệ An) 122mm, Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 104mm, Bắc Sơn (Hà Tĩnh) 97mm,…