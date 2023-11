Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, có nơi rét dưới 10 độ C

Trong đó, chiều 14/11 đến chiều 16/11, Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Bình Định mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-250mm, có nơi trên 400mm; khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Từ đêm 15/11 đến chiều 16/11, khu vực Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ chiều 14/11 đến chiều 16/11, phía Đông của Tây Nguyên mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 50-80mm, có nơi trên 100mm.