Miền Bắc tiếp thêm không khí lạnh, rét buốt gia tăng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 21/12, nền nhiệt vào sáng sớm và đêm ở miền Bắc tiếp tục giảm sâu khi có thêm không khí lạnh tăng cường xuống nước ta. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất dao động 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C; riêng khu vực núi cao có nơi dưới 3 độ C. Từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.

Mức nhiệt trên phổ biến về đêm và sáng sớm, còn ban ngày miền Bắc duy trì mức nhiệt cao nhất 16-19 độ C. Do đó, cảm giác rét buốt sẽ giảm về trưa và chiều, khi trời hửng nắng. Tại Hà Nội, mức nhiệt chênh lệch giữa ngày và đêm có thể lên tới 8-10 độ C.