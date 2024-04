Miền Bắc thu hẹp diện nắng nóng, mưa dông về đêm

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, riêng đồng bằng có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng vùng đồng bằng 35-36 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng khu Tây Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Hà Nội: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng. Từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng, nắng nóng gay gắt và có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng phía bắc 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 34-37 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.