Miền Bắc sắp mưa phùn, nồm ẩm

Ngày 30/1, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục rét sâu về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ lúc rạng sáng chỉ ở ngưỡng 10-13 độ C, rét đậm. Trong khi đó, nhiều khu vực vùng núi có mức nhiệt 7-9 độ C.

Những giờ tới, khu vực có nắng và tăng nhiệt nhanh lên ngưỡng cao nhất 20-22 độ C nhưng thời tiết vẫn giá buốt. Do chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm lên tới 10 độ C, người dân cần chuẩn bị trang phục giữ ấm phù hợp.