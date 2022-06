Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày

Sau những ngày nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 38 độ C, từ đêm 5/6 đến 10/6, miền Bắc bước vào đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 5/6, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ xu hướng dịu dần. Đêm 5/6 đến 10/6, Bắc Bộ bước vào đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Từ 11-13/6, khu vực này mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ mưa vừa, mưa to. Trận mưa lớn chiều 29/5 khiến nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội ngập sâu. (Ảnh: Đắc Huy) Khu vực Trung Trung Bộ từ ngày 6-13/6 vẫn duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Bắc Trung Bộ từ 6-10/6, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Chiều tối và tối, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trước đó, những ngày cuối tháng 5 vừa qua, miền Bắc đón đợt mưa diện rộng có cường độ lớn, tổng lượng mưa phổ biến 100 - 250mm. Đáng chú ý, trận mưa lịch sử kéo dài hơn 2 giờ trút xuống Hà Nội khiến gần 40 tuyến phố ngập úng cục bộ, nhiều tuyến ngập sâu trên nửa mét, giao thông tê liệt. Với lượng mưa đạt đến 140mm trong 2 giờ, đây là trận mưa lớn nhất trong suốt 36 năm qua. Quảng cáo Trong ngày 23/5, tại khu vực Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cũng mưa to với lượng mưa đo được là 464 mm/ngày. Đây là lượng mưa ngày lớn nhất ghi nhận tại Tam Đảo từ năm 1962 tới nay, lượng mưa ngày kỷ lục trước đó là 379mm/ngày ghi nhận vào ngày 25/8/2003. Theo trung tâm khí tượng, đây là đợt mưa lớn ít gặp. Điều này có thể là một dấu hiệu cho thấy năm nay khả năng sẽ là một năm có nhiều thiên tai bất thường. Nguyễn Huệ