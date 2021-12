Miền Bắc rét đậm suốt đợt nghỉ Tết Dương lịch

Your browser does not support the audio element.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày đầu tháng 1 (1-3/1/2022), miền Bắc ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 2-3/1 trưa chiều hửng nắng. Thời điểm này, miền Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi có nơi 6-9 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ C.

Những ngày đầu tháng 1/2022, miền Bắc vẫn rét. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa ngày 1-2/1 có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày 3/1 mưa giảm, chỉ còn mưa rào rải rác từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa. Phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, cao nhất phổ biến 20-24 độ C; phía Nam nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C, cao nhất phổ biến 26-30 độ C.