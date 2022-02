Miền Bắc rét đậm, nhiều tỉnh cho học sinh nghỉ học

Trẻ mầm non, học sinh tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Học sinh THCS tạm dừng đến trường ở thời tiết dưới 7 độ C. Học sinh THPT có thể nghỉ học khi nhiệt độ dưới 6 độ C.

Không chỉ tại Lạng Sơn, học sinh tại các tỉnh miền núi phía Bắc khác như Lào Cai, Cao Bằng cũng có thể nghỉ học trong ngày 21/2 khi nền nhiệt xuống mức thấp.

Tại Hà Nội, không ít trường đã gửi thông báo đến phụ huynh việc cho trẻ học online. Trong đó, Hệ thống giáo dục Alpha (Hoài Đức) cho học sinh học trực tuyến từ ngày 21 đến ngày 27/2.

Ở nội thành, việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 quay trở lại lớp cũng bị tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới do thời tiết rét đậm, rét hại và tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, một số trường cũng cho học sinh lớp 7 đến lớp 12 tạm dừng đến trường vì thời tiết xấu.