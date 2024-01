Miền Bắc rét buốt kéo dài, Trung Bộ mưa dông

- Hà Nội: Không mưa, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C, cao nhất 13-15 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trời rét hại, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; cao nhất 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi trên 14 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; cao nhất 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C.