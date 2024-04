Miền Bắc nóng gay gắt 40 độ C thêm 3 ngày

Người dân tắm biển Sầm Sơn trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ (Ảnh: Thanh Tùng).

Dự báo thời tiết ngày 28/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 38-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Sơn La và Hòa Bình nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; Sơn La và Hòa Bình 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 36-39 độ C, riêng Quảng Ninh và Hải Phòng 32-35 độ C.