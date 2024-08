Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm ngày 10/8

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm có mưa rào kèm dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng nam Sơn La, Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, riêng nam Sơn La, Hòa Bình 36-38 độ C.

- Hà Nội: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C, cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong khi đó, Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C đến hết ngày 11/8. Từ ngày 12-13/8, nắng nóng ở các tỉnh miền Trung dịu dần.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng đồng bằng nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng phía bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-38 độ C, phía bắc có nơi trên 38 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C.