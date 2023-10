Miền Bắc mưa dông, chuyển mát sau chuỗi ngày oi nóng

Mưa dông xảy ra do khu vực chịu ảnh hưởng của một bộ phận áp cao lục địa từ phía bắc đang tăng cường lệch đông, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m.

Dù vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều tối và đêm nay, miền Bắc chuyển mưa rào kèm dông với lượng phổ biến 20-40mm trong vòng 24 giờ. Riêng vùng núi và trung du có nơi mưa to trên 70mm.

Ngày 6/10, thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái oi nóng với nhiệt độ tăng nhẹ so với một ngày trước. Tại Hà Nội, mức nhiệt cao nhất có thể đạt tới 34-36 độ C, ngưỡng nắng nóng.

Do mưa xảy ra sau giai đoạn oi nóng, người dân đề phòng các hiện tượng đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Ngoài ra, mưa khiến nền nhiệt tại miền Bắc giảm nhanh trong hai ngày cuối tuần này (7-8/10). Trong đó, nhiều nơi như Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ có thể chuyển mát với mức nhiệt cao nhất 30 độ C, giảm khoảng 5 độ C so với một ngày trước.