Miền Bắc, miền Nam thời tiết đẹp trong ngày 2/1

Phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-24 độ C; phía Nam nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ít mưa, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29 độ C; khu vực Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C.

Trên biển, nhiều nơi cảnh báo biển động. Vùng biển Quảng Trị - Ninh Thuận gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Vùng biển Bình Thuận - Cà Mau, hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa gió Đông Bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8.