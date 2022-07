Miền Bắc hết nắng nóng, có nơi mưa rất to

Dự báo, ngày và đêm nay, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Ngày và đêm 31/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.