Miền Bắc đón rét đậm diện rộng, khả năng có mưa tuyết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng có thể xuống dưới 9 độ C, vùng núi cao dưới 2 độ C, có nơi dưới 0 độ C.

Lúc này, vịnh Bắc Bộ, bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sau đó gió mạnh có xu hướng mở rộng xuống vùng biển phía nam gây biển động mạnh.

Hôm nay (ngày 17/1), thời tiết miền Bắc duy trì tình trạng mưa nhỏ dai dẳng. Độ ẩm tăng cao khiến các chất bụi bẩn khó khuếch tán, tình trạng ô nhiễm không khí có thể tái diễn tại nhiều khu vực đô thị, trong đó có Hà Nội.