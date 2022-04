Miền Bắc đón không khí lạnh, Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp dịp 30/4-1/5

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (29/4), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm mai (30/4), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ; từ gần sáng và ngày 1/5 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ chiều tối mai (30/4) đến 1/5, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt. Từ gần sáng 1/5 đến 2/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.