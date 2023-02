Miền Bắc đón đợt gió mùa Đông Bắc mới

Từ đêm 24/2, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5m, biển động mạnh.

Cảnh báo, trong ngày và đêm 24/2, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều ngày 24/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; từ ngày 25/2 có mưa vừa, có nơi mưa to và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, không khí lạnh gây gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng.