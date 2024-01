Miền Bắc đón 2 đợt rét liên tiếp

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta và sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc từ gần sáng 3/1.

Hôm nay (2/1), thời tiết khu vực duy trì nắng ấm, sương mù vẫn xuất hiện về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ tăng cao về trưa và chiều với mức cao nhất 26-28 độ C.

Từ ngày 3/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C. Riêng một số khu vực núi cao có nơi dưới 8 độ C.