Miền Bắc đang đón đợt rét là 1 trong 6 đợt có nhiệt độ thấp nhất trong 40 năm trở lại đây

Miền Bắc đang đón đợt rét có nhiệt độ thuộc nhóm thấp nhất trong 40 năm

Theo ghi nhận của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 20/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường liên tục đã khiến nền nhiệt độ miền Bắc giảm sâu, một số nơi ở núi cao trên 1.500m xuống dưới 0 độ C, xuất hiện băng giá như: Đỉnh núi Phia Oắc (-1 độ C), đỉnh Mẫu Sơn (-1 độ C),… đột biến có thời điểm xuống dưới âm 1 độ C. Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ghi nhận được trong ngày 20/2 giảm xuống 8-9 độ C, kết hợp mưa gây ra tình trạng rét “thấu xương”.