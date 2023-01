Miền Bắc chuyển mưa rét sau vài ngày hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay do ảnh hưởng của gió Đông Nam hoạt động tăng cường nên các tỉnh Đông Bắc Bộ chuyển sang thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 25 độ C.