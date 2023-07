Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm

Người dân thủ đô trải qua hai ngày cuối tuần với thời tiết cực kỳ oi nóng. Độ ẩm thấp nhất 55% gây cảm giác khô rát, oi bức và khó chịu. Ở trên các bề mặt hấp thụ nhiệt như đường bê tông, đường nhựa, nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 42-44 độ C.

Ngày 1/7, miền Bắc bước vào cao điểm của đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ trong hôm nay có thể đạt ngưỡng 35-37 độ C, riêng khu vực Hà Nội và Hòa Bình được dự báo ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38 độ C.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng cũng gia tăng trên diện rộng, chạm ngưỡng gay gắt với mức nhiệt cao nhất 36-38 độ C. Một số nơi có thể nóng trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 10h đến 17h.