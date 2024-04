Midu và thiếu gia nhựa Duy Tân từng công khai sánh đôi ở sự kiện, thái độ lạ của cả hai gây chú ý

Your browser does not support the video tag.

Clip: Doanh nhân Minh Đạt từng xuất hiện tại họp báo ra mắt phim có Midu tham gia (Nguồn: Bí mật Vbiz)





Sau buổi công chiếu phim này, Midu thoải mái đăng tải ảnh được đồng nghiệp như Trần Anh Huy, Anh Đức... và cả fan, bạn bè đến chúc mừng nhưng lại không chia sẻ bất kỳ khoảnh khắc nào bên doanh nhân Minh Đạt.

Chính phản ứng tại sự kiện cùng với hành động không đăng ảnh chung, cư dân mạng càng có cơ sở nghi vấn thiếu gia công ty nhựa và Midu có mối quan hệ đặc biệt.



Midu "xả kho" ảnh sự kiện bên những người bạn thân, fan và cả bạn bè nhưng không đăng ảnh chụp cùng thiếu gia công ty nhựa



Động thái lạ của Midu khiến cư dân mạng càng thêm nghi vấn mối quan hệ giữa cô và Minh Đạt