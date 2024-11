Microsoft vẫn "hút máu" người dùng dù Windows 10 đã bị khai tử

Microsoft sẽ thu phí 30 đô la mỗi năm để cập nhật bảo mật cho Windows 10 sau khi kết thúc hỗ trợ vào tháng 10/2025, thay vì miễn phí như trước đây. Mặc dù đã chính thức khai tử Windows 10, nhưng gã khổng lồ phần mềm Microsoft vẫn quyết định tiếp tục thu phí từ người dùng đang sử dụng hệ điều hành này. Cụ thể, công ty sẽ tính phí 30 USD (khoảng hơn 750.000 VNĐ) cho mỗi năm cập nhật bảo mật Windows 10 sau khi thời hạn hỗ trợ chính thức kết thúc vào tháng 10/2025. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn vẫn muốn tiếp tục sử dụng Windows 10 sau mùa thu năm sau, bạn sẽ phải trả thêm 30 đô la để có thể nhận được quyền truy cập vào chương trình Cập nhật Bảo mật Mở rộng (Extended Security Updates - ESU) của Microsoft. Tuy nhiên, khoản phí này chỉ cho phép bạn nhận thêm một năm vá lỗi bổ sung và có vẻ như đây sẽ là lần gia hạn duy nhất. Bên cạnh đó, Microsoft cũng không giấu giếm ý định muốn người dùng chuyển đổi sớm sang Windows 11. Ông Yusuf Mehdi, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Tiếp thị Tiêu dùng của công ty, cho biết thông báo về việc thu phí cập nhật bảo mật Windows 10 nhằm "giúp người dùng chuẩn bị cho việc kết thúc hỗ trợ bằng cách cân nhắc chuyển sang Windows 11 ngay từ bây giờ". Microsoft cũng liệt kê hàng loạt lý do người dùng nên chuyển đổi, bao gồm các tính năng bảo mật và giao diện đồ họa mới hơn của Windows 11. Tuy nhiên, sức hút của Windows 10 đối với người dùng vẫn rất lớn. Theo số liệu mới nhất của Statcounter vào tháng 9, thị phần toàn cầu của Windows 10 lên tới 62,75%, trong khi con số này ở Windows 11 chỉ là 33,42%, mặc dù đã được phát hành từ tháng 10/2021. Đáng chú ý, chương trình ESU ban đầu của Microsoft chỉ nhắm đến đối tượng khách hàng doanh nghiệp, giáo dục và chính phủ, bỏ qua người dùng cá nhân. Hãng cũng nhấn mạnh rằng các bản cập nhật mở rộng này chỉ nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang Windows 11 chứ không phải là giải pháp lâu dài cho những người muốn gắn bó với Windows 10. Ngoài ra, Microsoft cũng lưu ý về những cải tiến bảo mật trên các PC Copilot+ chạy Windows 11 như tính năng Windows Hello ESS và bảo mật từ chip tới đám mây Pluton. Tuy nhiên, tính năng gây nhiều hứng thú Recall, giúp tìm kiếm nhanh nội dung đã xem và làm việc bằng AI, vẫn đang bị trì hoãn do những lo ngại về bảo mật cần được giải quyết.