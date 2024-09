Microsoft và Google không bảo trợ, không phải là đối tác của MetaHub Finance

Phát ngôn viên của Microsoft và Google cho biết, họ không có bất kỳ hợp tác nào với MetaHub Finance, cũng không bảo trợ hay tài trợ cho sự kiện nào của tổ chức này. Như VietNamNet đã đưa tin, thời gian qua trên mạng xã hội và Telegram xuất hiện một dự án blockchain có tên gọi là MetaHub Finance. Theo đó, MetaHub Finance tự quảng bá là dự án của Công ty Auralink Labs Pte. Ltd (số UEA 202332656D) có địa chỉ 33A Pagoda tại Singapore, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ blockchain và ứng dụng công nghệ AI tạo sinh, tập trung xây dựng một nền tảng tiếp thị liên kết (affiliate), kết hợp làm nhiệm vụ để các thành viên có thể nhận phần thưởng từ các đối tác quảng cáo. Cơ chế của dự án là thu hút các nhà quảng cáo, đối tác quảng cáo trên hệ thống được gọi là tiêu dùng liên kết phi tập trung (DAC) của đơn vị này. Khi người dùng xem quảng cáo, làm nhiệm vụ sẽ nhận được đồng MEN (đồng tiền ảo của dự án). Công ty này cũng tuyên bố cung cấp các sản phẩm như hệ thống định danh MetaID, giải pháp chống bot và gian lận (BMAS), cũng như các hoạt động đầu tư thông qua NFT và đồng tiền ảo MEN. Dự án này cũng tổ chức nhiều cuộc hội thảo, toạ đàm tại Việt Nam (đều do người Việt thực hiện) để kêu gọi mọi người đầu tư vào MEN và hứa hẹn lợi nhuận lên tới 200%/năm. Đáng chú ý, tham dự các hội thảo này đa số là những người lớn tuổi. Tại các toạ đàm hay sự kiện, MetaHub Finance quảng bá được bảo trợ của Google, Microsoft. Tuy nhiên, các tập đoàn công nghệ này cho biết hoàn toàn không có việc này. Ảnh: PV Để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, dự án này đã đưa bài quảng cáo trên một số cơ quan truyền thông ở Việt Nam, đồng thời còn quảng bá các toạ đàm do mình tổ chức được bảo trợ của các tập đoàn công nghệ lớn là Microsoft, Google hay Amazon Web Services; đồng thời kiểm toán bởi Certik, một công ty chuyên về bảo mật các dự án blockchain về tiền mã hoá (Crypto). Trả lời PV VietNamNet, ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Dự án ChainTracer trực thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam (dự án truy vết blockchain phi lợi nhuận-PV), cho biết qua quá trình kiểm tra và phân tích, VBA nhận thấy rằng dự án MetaHub Finance có nhiều dấu hiệu nghi ngờ là một mô hình huy động vốn đa cấp thông qua việc bán tiền ảo/NFT. Mô hình đa cấp của MetaHub Finance lên tới 20 cấp, thông thường trên 7 cấp là có dấu hiệu lừa đảo. Bên cạnh đó, việc dự án này huy động vốn qua hình thức tiền mã hoá (token) có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam Bên cạnh đó, để làm rõ hơn về dự án này, PV VietNamNet đã liên hệ với các tập đoàn công nghệ lớn là Microsoft, Google và Amazon Web Services về việc họ có bảo trợ hay là đối tác của dự án này không. Ngoại trừ Amazon Web Services từ chối trả lời, cả phát ngôn viên của Microsoft và Google đều cho biết, họ không có bất kỳ quan hệ đối tác hay tài trợ gì cho MetaHub Finance. Cụ thể, phát ngôn viên Microsoft cho biết: "Liên quan đến những tuyên bố gần đây của MetaHub Finance nói rằng các tọa đàm của họ được Microsoft tài trợ, chúng tôi muốn làm rõ rằng Microsoft không có bất kỳ quan hệ thương mại nào và cũng không tài trợ cho bất kỳ sự kiện nào của MetaHub Finance.” Cùng quan điểm, phát ngôn viên của Google cũng chia sẻ: “Liên quan đến hội thảo mà phóng viên báo VietNamNet đề cập, chúng tôi không có bất kỳ tài trợ hay hợp tác nào với công ty MetaHub Finance. Hiện nay, Google không có quan hệ đối tác với MetaHub Finance.” Ngoài ra, dự án MetaHub Finance còn quảng bá họ được “kiểm toán” bởi Certik. Điều này khiến nhiều người hiểu nhầm từ “kiểm toán” là liên quan đến vấn đề tài chính, từ đó dễ tin theo lời kêu gọi đầu tư vào dự án này của MetaHub Finance. Tuy nhiên, theo một chuyên gia trong lĩnh vực blockchain, thực tế Certik không làm công việc về kiểm toán tài chính mà đây là công ty chuyên phân tích về bảo mật các dự án blockchain liên quan đến tiền mã hoá. Cụ thể, ở MetaHub Finance, Certik tiến hành phân tích về bảo mật hợp đồng thông minh (smartcontract) của dự án và thống kê giá của đồng tiền mã hoá “MEN”. “Certik là một công ty về bảo mật và đa phần làm việc trực tuyến thì làm sao có thể biết về tài chính để thực hiện kiểm toán. Do mọi người hiểu nhầm từ ‘audit’ là ‘kiểm toán’ nên dẫn đến việc hiểu MetaHub Finance được công ty này ‘audit’ là an tâm về vấn đề tài chính”, vị chuyên gia này cho biết. Đáng chú ý, bên dưới website của MetaHub Finance cũng đưa rất nhiều đơn vị là đối tác của mình như SoFin Network, Box Gaming, nhưng đại diện các đơn vị này đều thông tin, họ không biết gì về dự án MetaHub Finance và không biết vì sao công ty mình lại bị đưa lên website làm đối tác. Riêng về thông tin dự án này được Gotbit (một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số) đầu tư, PV VietNamNet đã tiến hành trao đổi với đơn vị này và họ cho biết sẽ sớm phản hồi trong thời gian tới.