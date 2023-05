Michiyo Phạm Ngà bị bắt vì tội lừa đảo: Từng chê đàn ông Việt yếu chuyện chăn gối và thích bạo lực

Ngày 30/4, Công an Hà Nội thông tin Công an huyện Thanh Oai khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tường Nga (ngụ ở Hai Bà Trưng) vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tải sản.

Theo đó, những người tố Phạm Tường Nga tự xưng là cán bộ Công an, nhận tiền để “chạy án”.

Hình ảnh Phạm Tường Nga khi bị bắt được Công an Hà Nội cung cấp

Phạm Tường Nga là một diễn viên múa, nghệ danh Michiyo Phạm Ngà. Trước đây, cô từng sang Nhật du học nhưng khi trở về Việt Nam lại biết đến với những phát ngôn gây sốc và từng “khẩu chiến” bà Nguyễn Phương Hằng.

Chê đàn ông Việt ích kỷ, non nớt và yếu sinh lý

Michiyo Phạm Ngà không phải tên tuổi đình đám của showbiz Việt nhưng lại gây tranh cãi dữ dội khi có có những phát ngôn gây sốc, liên quan đến đàn ông.