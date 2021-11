Mi nhân tạo hủy hoại mi tự nhiên?

+ Khó chịu, ngứa ngáy

+ Đau, nhức mi

Sử dụng mỹ phẩm được kiểm chứng chất lượng cao

Bởi đôi mắt, hàng mi và lông mày cùng diện tích da vùng quanh mắt đặc biệt mỏng manh, dễ bị tổn thương, cần chọn mua mỹ phẩm tốt nhất, cả trang điểm, cũng như chăm sóc da. Điều này hết sức quan trọng, nếu bạn sử dụng mi nhân tạo.

