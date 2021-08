Mì Hảo Hảo của Acecook bị thu hồi ở thị trường Ireland

Ngày 20/8, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) cho biết, cơ quan này đã thu hồi một số sản phẩm mì ăn liền do có thành phần Ethylene Oxide. Trong đó, bao gồm 2 sản phẩm của Việt Nam là miến Good và mì tôm chua cay Hảo Hảo do Công ty Acecook sản xuất.