Mì ăn liền xuất khẩu sang Đài Loan lại bị cảnh báo

Trong văn bản gửi Công ty CP Thực phẩm Á châu, Bộ Công Thương cho biết: Ngày 15/11/2022, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) kiểm tra lô hàng 500 CTN (945 kg) mì ăn liền tôm chua thương hiệu GẤU ĐỎ (SOUR-HOT SHRIMP FLAVOR INSTANT NOODLES) của Nhà sản xuất/xuất khẩu ASIA FOODS CORPORATION do Doanh nghiệp QIAN YU FOOD ENTERPRISE CO., LTD nhập khẩu.

Sản phẩm mì ăn liền từ Việt Nam liên tục bị các nước cảnh báo về hàm lượng vượt ngưỡng. Ảnh minh họa: Internet