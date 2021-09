Mì ăn liền tăng giá chóng mặt tại Miền Tây, nhiều tỉnh điều tiết để tránh cháy hàng

Tại Kiên Giang, theo anh Toàn (TP. Rạch Giá), việc tìm mua mì ăn liền tại đây cũng rất khó mà giá cũng tăng đáng kể.



"Tôi mua để đi trao quà ở huyện cũng tìm đỏ mắt mới có loại 95.000 đồng/thùng, tăng khoảng 30.000 đồng/thùng thời điểm trước dịch".



Ghi nhận tại nhiều thị trường, loại mì 65g trong giai đoạn tháng 8 vẫn còn giá tầm 63.000 đồng/thùng/30 gói thì nay bỗng tăng lên gần 110.000 đồng/thùng mà vẫn khó mua.



Riêng với loại mì 85g thì giá dao động từ 125.000 đồng/thùng/30 gói trở lên. Loại mì giấy loại thùng 100 gói cũng tăng đáng kể khi ở mức từ 250.000 đồng/thùng so với trước kia chỉ 207.000 đồng/thùng.



Theo một nhà phân phối kinh doanh mì ăn liền tại Vĩnh Long, tình hình khan hiếm hàng đúng là có xảy ra những ngày gần đây bởi chuỗi cung ứng bị hụt.



"Mỗi lần về cũng chỉ vài trăm thùng mà còn chia cho nhiều đại lý, cửa hàng tạp hóa nên nguồn cung hạn chế, chưa kể chi phí tăng cao nên đẩy giá mì lên theo".



Chấn chỉnh tình trạng mì ăn liền tăng giá, khan hàng



Thông tin từ Sở Công thương Vĩnh Long thống kê cho thấy, mặt hàng mì gói hiện tăng từ 10 - 25% so với trước do nhu cầu tiêu thụ tăng cao từ 2 tháng qua.

Một người dân chọn mua mì ăn liền cho gia đình. Ảnh minh họa.