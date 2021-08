Mì ăn liền Hàn Quốc phải thu hồi vì chứa chất cấm vượt 148 lần

Tại Việt Nam, các sản phẩm mì ăn liền mang thương hiệu Nongshim có thể dễ dàng được tìm thấy tại các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi với nhiều mẫu mã và hương vị khác nhau.

Hiện chưa có thông tin nào về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm mì ăn liền mang nhãn hiệu Nongshim đang được bày bán tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, sản phẩm mì tôm chua cay nhãn hiệu Hảo Hảo và miến ăn liền hương sườn non nhãn hiệu Good của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam bị thu hồi tại Ireland do phát hiện có chất ethylene oxide (không được phép sử dụng tại châu Âu). Sản phẩm mì khô vị bò gà của Công ty CP Thực phẩm Thiên Hương cũng bị thu hồi tại Na Uydo gặp vấn đề tương tự.

Viện nghiên cứu ung thư quốc tế (ICRI) phân loại ethylene oxide là hóa chất độc hại thuộc nhóm 1 do khả năng gây ung thư của nó; vì vậy, chất này không có trong danh mục phụ gia thực phẩm cũng như không được phép sử dụng trực tiếp vào thực phẩm.