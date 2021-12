MG ra mắt mẫu xe The One mới với giá chỉ từ 160 triệu đồng

Do sự khác biệt giữa mô đun điều khiển nên MG ONE Alpha có 3 tính năng khác nhau, giá xe dao động từ 17.000 đến 20.000 USD trên thị trường. MG ONE Beta chỉ đang trong giai đoạn đặt hàng trước và sẽ xuất hiện vào năm sau.

MG ONE sử dụng ngôn ngữ thiết kế thứ 3 của thương hiệu. Phiên bản Alpha có kích thước lần lượt là 4579 x 1866 x 1617 mm với chiều dài cơ sở 2670 mm. MG ONE có thiết kế 4 ống xả kép ở đuôi xe. Nhìn bề ngoài, nó giống một chiếc xe thể thao hơn.