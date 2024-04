MG HS nhận ưu đãi tới 70 triệu đồng tại đại lý

Về nội thất, MG HS 2024 gần như giữ nguyên, một số trang bị tiện nghi nổi bật trong cabin là màn hình điện tử hoàn toàn sau vô lăng, màn hình trung tâm 10 inch, âm thanh Bose, ghế phong cách thể thao, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, vô lăng 3 chấu tích hợp lẫy chuyển số, phanh điện tử, điều hòa tự động 2 vùng và cửa sổ trời toàn cảnh.

Xe có những trang bị an toàn đáng chú ý như camera 360 độ, cảm biến sau, đèn pha tự động, ABS, EBD, 6 túi khí... Bản cao cấp có thêm gói an toàn tiên tiến bao gồm ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa an toàn.