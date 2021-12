Metro Star góp phần tăng nhiệt thị trường bất động sản Thủ Đức

Your browser does not support the audio element.

Không chỉ quyết liệt chống dịch, Công ty Metro Star của Tập đoàn CT Group còn tập trung tái thiết kinh doanh hậu giãn cách trên địa bàn TP Thủ Đức. Ngay từ đầu tháng 10, công trường Metro Star đã thi công tấp nập trở lại với sự giám sát chặt chẽ của Apave - công ty giám sát nổi tiếng của Pháp.

Công ty Metro Star cùng tổng đại lý ACBR và 4 đối tác chiến lược là Sài Gòn Property, HitecLand, Duyên Hải Miền Nam và Saigon Sun vừa tổ chức lễ kick-off ra quân nhận giữ chỗ đợt 2 giỏ hàng dự án Metro Star. Đợt này, dự án giới thiệu ra thị trường 2 dòng sản phẩm chủ lực là căn hộ thương mại (shophouse) và căn hộ trung - cao cấp, giúp hâm nóng lại thị trường bất động sản Thủ Đức.