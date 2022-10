Metro số 2 đang chờ gỡ vướng

Ở dự án này, tính đến cuối tháng 9, tỉ lệ bàn giao mặt bằng đạt 85,2% (499/586 trường hợp), trong đó các quận 1, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú đạt 100%. Các trường hợp còn lại chưa bàn giao thuộc quận 3, nguyên nhân do giá đất cụ thể chưa được phê duyệt, một số hộ chưa chấp nhận giá bồi thường.

Theo UBND TP HCM, nếu Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép điều chỉnh thời gian triển khai dự án, UBND thành phố sẽ trình Bộ Tài chính đề xuất các khoản vay bổ sung, hoàn tất thẩm định vay lại các khoản vay bổ sung và chuẩn bị đàm phán các hiệp định vay bổ sung. Cùng với đó, hoàn tất việc gia hạn thời gian giải ngân và điều chỉnh lịch trả nợ khoản vay của Ngân hàng Tái thiết Đức.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng việc chậm tiến độ dự án metro số 2 đã dẫn tới năm hiệp định vay vốn của các nhà tài trợ hết hạn giải ngân, làm phát sinh chi phí. Trong đó có hai hiệp định vay Ngân hàng Phát triển châu Á, hai hiệp định vay Ngân hàng Tái thiết Đức và một hiệp định vay Ngân hàng Đầu tư châu Âu.

Hạn chế thấp nhất việc đội vốn

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP HCM, cho rằng tuyến metro số 2 nếu kéo dài thời gian triển khai sẽ bị đội vốn. Nguyên nhân đội vốn dễ nhìn thấy, cụ thể như từ việc nhà nước điều chỉnh Luật Đất đai khiến giá bồi thường giải phóng mặt bằng tăng cao, do lạm phát, do trượt giá và do nguyên vật liệu tăng giá.

Bài học từ tuyến metro số 1 cho thấy điều đó khi tổng mức đầu tư của metro số 1 bị đội gần 3 lần, từ 17.000 tỉ đồng tăng lên 47.000 tỉ đồng.

"Để hạn chế những hệ lụy cũng như hạn chế đội vốn cho dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng cơ quan liên quan xem xét khuyến khích sử dụng liên danh nhà thầu trong nước và quốc tế trong tư vấn, thiết kế đến thi công. Thay vì chỉ sử dụng nhà thầu nước ngoài như hiện nay thì liên danh như trên giúp tăng tính chủ động mà không làm mất đi trách nhiệm của tổng thầu" - TS Thuận nói. Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP HCM cho hay lý do ông nêu đề xuất như vậy là bởi khi nhà thầu nước ngoài chấm dứt hợp đồng, chúng ta bị động và mất thời gian khá lâu để tìm nhà thầu mới.

