Metro số 1 'gặp khó' trước ngày về đích

Metro số 1, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM phát sinh khó khăn, vướng mắc trước ngày về đích, cần cấp thẩm quyền tháo gỡ. Nội dung trên được đề cập trong văn bản khẩn của Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) vừa gửi UBND TP về tình hình thực hiện dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) Đây là dự án đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM, dự kiến sẽ vận hành khai thác thương mại từ ngày 22/12 tới. Khu depot Long Bình của tuyến metro số 1. Ảnh: Tuấn Kiệt. MAUR cho biết, hiện nay tại gói thầu CP1a (xây dựng đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố) phát sinh vướng mắc vì Liên danh SMC4 (Liên danh Sumitomo Mitsui - CIENCO 4 - Tổng thầu của Gói thầu CP1a) chưa thống nhất trong việc ký kết các hồ sơ của dự án. Hiện đang thiếu chữ ký của thành viên liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (Tập đoàn CIENCO4) trong các phụ lục hợp đồng (phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng, các phụ lục hợp đồng liên quan đến công tác thanh toán giải ngân, việc cung cấp hóa đơn VAT của liên danh phục vụ thanh toán...). Vấn đề này, MAUR đã nhiều lần làm việc với đại diện các đơn vị, qua đó, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và đề xuất. Tuy nhiên, đến nay các bên có liên quan vẫn chưa giải quyết dứt điểm. MAUR cho rằng, nội dung này cần có sự chỉ đạo quyết liệt từ Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT (Bộ GTVT). Do đó, MAUR báo cáo UBND TP kiến nghị cấp thẩm quyền có ý kiến chỉ đạo Tập đoàn CIENCO4, yêu cầu nhà thầu này nhanh chóng hoàn thành các hồ sơ nêu trên trong tháng 11 nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án. Trường hợp Tập đoàn CIENCO4 không tuân thủ, đề xuất cần có các biện pháp xử lý đối với các dự án Bộ GTVT khác mà tập đoàn này đang tham gia như hạn chế đấu thầu có thời hạn trên địa bàn TPHCM. Hơn hơn 30.136 tỷ đồng đã được giải ngân Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên khởi công tháng 8/2012 dài 19,7km với 14 ga (11 ga trên cao và 3 ga ngầm) và một depot. Dự án đi qua các quận: 1, Bình Thạnh, TP Thủ Đức (TPHCM) và TP Dĩ An (Bình Dương) với tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/11 vừa qua, công tác giải ngân tại dự án này hơn 30.136 tỷ đồng, đạt 68,87% so với tổng mức đầu tư. Hiện MAUR đang tập trung phối hợp với nhà thầu để cuối năm 2024 hoàn thành công tác giải ngân theo quy định. hhhh