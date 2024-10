Meta xóa hơn 9.000 trang Facebook lừa đảo tại Australia

Sau khi người dân Australia bị thiệt hại 43,4 triệu USD do mắc bẫy deepfake người nổi tiếng, Meta đã xóa hơn 9.000 trang Facebook lừa đảo. Trong thời gian tới, người dân Australia có thể thấy ít hình ảnh deepfake người nổi tiếng bị bắt giữ hoặc quảng cáo đầu tư tiền mã hóa trên Facebook hơn. Đó là vì Meta ra mắt công cụ một cửa mới để các ngân hàng chia sẻ thông tin về các vụ gian lận. Từ tháng 1 đến tháng 8/2024, người dân Australia đã báo cáo thiệt hại 43,4 triệu USD từ các vụ lừa đảo trên mạng xã hội cho Scamwatch – website của Ủy ban Tiêu dùng và Cạnh tranh Australia, với gần 30 triệu USD liên quan đến gian lận đầu tư. Meta phối hợp với nhà chức trách Australia ra mắt công cụ báo cáo các vụ lừa đảo tài chính. Ảnh: The Guardian Meta đối mặt áp lực phải giải quyết “đại dịch” lừa đảo, sử dụng hình ảnh deepfake của các nhân vật nổi tiếng. Công ty bị “ông trùm” khai thác mỏ Andrew Forrest kiện vì không xử lý các trò gian lận dùng hình ảnh của mình. Tuần này, Meta thông báo hợp tác với cơ quan chức năng Australia ra mắt Sàn giao dịch đối ứng tình báo gian lận (Fire), cung cấp kênh báo cáo chuyên về lừa đảo giữa Meta với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Ngân hàng sẽ báo cáo những vụ gian lận cho Meta và ngược lại. Bảy ngân hàng - ANZ, Bendigo Bank, CBA, HSBC, Macquarie, NAB, Westpac - tham gia chương trình Fire. Từ khi triển khai thí điểm vào tháng 4, đã có 102 báo cáo, dẫn đến việc Meta xóa hơn 9.000 trang lừa đảo và chặn 8.000 vụ lừa đảo đầu tư sử dụng hình ảnh người nổi tiếng trên Facebook và Instagram. Dù kết quả ban đầu rất hứa hẹn, số lượng báo cáo qua Fire còn mờ nhạt so với thiệt hại báo cáo lên Scamwatch. Chỉ riêng tháng 8 đã có 1.600 báo cáo gian lận trên mạng xã hội. David Agranovich, Giám đốc phụ trách ngăn chặn nguy cơ toàn cầu tại Meta, hệ thống Fire cho phép các tổ chức tài chính cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động lừa đảo xảy ra trên các dịch vụ của họ mà Meta, với tư cách là một nền tảng, có thể không biết được. Meta cung cấp danh sách các tên miền mà họ đã chặn cho các đối tác khác và sẽ sớm cho phép Fire truy cập hệ thống trao đổi nguy cơ mà Meta dùng để phát hiện dấu hiệu liên quan đến các hoạt động như lạm dụng trẻ em và tội phạm khác trên nền tảng của mình. Theo Agranovich, những kẻ lừa đảo sẽ không dừng lại khi bị chặn mà tìm cách thức mới để quay lại, vượt qua phòng thủ của công ty. Vì vậy, việc chia sẻ thông tin là rất quan trọng. Meta cho biết, vào quý II, công ty đã gỡ bỏ 1,2 tỷ tài khoản giả mạo, trong đó, 99,7% bị gỡ trước khi được người dùng báo cáo. (Theo The Guardian)