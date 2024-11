Meta thu thập dữ liệu nhạy cảm của gần 1 triệu người dùng Hàn Quốc

Ủy ban Bảo vệ dữ liệu cá nhân Hàn Quốc quyết định phạt Meta Platforms Inc., công ty mẹ của Facebook và Instagram, 21,6 tỷ won (tương đương 15,6 triệu USD) do thu thập dữ liệu nhạy cảm của người dùng mà không thông báo. Theo đó, khoảng 980 nghìn người dùng Facebook tại Hàn Quốc đã bị âm thầm thu thập thông tin về tôn giáo, quan điểm chính trị, tình trạng hôn nhân và khuynh hướng tình dục. Những dữ liệu này được Meta “sang tay” cho khoảng 4.000 nhà quảng cáo để sử dụng vào việc tạo ra tiếp thị tùy chỉnh dựa trên sở thích cá nhân người dùng. Meta thu thập dữ liệu người dùng Hàn Quốc mà không xin phép. Ảnh: Gizmodo Luật pháp Hàn Quốc quy định cấm sử dụng những thông tin như niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị và đời sống tình dục của một người, trừ khi có sự cho phép. Theo Ủy ban, Meta đã không nêu rõ dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng ở đâu trong chính sách dữ liệu công khai, cũng như không yêu cầu sự chấp thuận của người dùng hoặc thực hiện các biện pháp bảo mật bổ sung. Ngoài ra, công ty mẹ Facebook bị cáo buộc cho phép tin tặc thay đổi mật khẩu của các tài khoản đã bị vô hiệu hóa bằng cách chấp nhận ID giả mạo, dẫn đến việc thông tin cá nhân của một số người dùng Hàn Quốc bị rò rỉ. Ủy ban cũng đã yêu cầu Meta cung cấp căn cứ pháp lý cho việc sử dụng thông tin nhạy cảm, thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn dữ liệu và phản hồi trung thực với yêu cầu truy cập thông tin cá nhân của người dùng. (Theo Yonhap)