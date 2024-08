Meta 'khai tử' công cụ theo dõi thông tin sai sự thật CrowdTangle

Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá thành công đường dây làm giả tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.