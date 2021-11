Messi: Lewandowski xứng đáng giành Quả Bóng Vàng

Lewandowski duy trì phong độ ghi bàn xuất sắc.

Lewandowski về thứ hai trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng 2021. Chân sút của Bayern Munich là cầu thủ có thành tích cá nhân xuất sắc nhất năm nay và anh chỉ kém Messi ở thành tích trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chân sút người Ba Lan ghi tới 64 bàn thắng và có 10 pha kiến tạo cho đồng đội. Anh cùng Bayern Munich vô địch Bundesliga và FIFA Club World Cup.

Năm 2020, danh hiệu Quả Bóng Vàng không được trao do bóng đá thế giới bị gián đoạn quá nhiều vì đại dịch COVID-19. Dù vậy, Lewandowski vẫn được ghi nhận là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với danh hiệu FIFA The Best.

Minh Ngọc