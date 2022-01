Messi, Lewandowski, Salah cạnh tranh danh hiệu FIFA The Best 2021

Chân sút người Ba Lan nắm giữ cực nhiều lợi thế khi anh đang đạt phong độ cao trong sự nghiệp trong khi các đối thủ của anh đều gặp những khó khăn nhất định. Khoảnh khắc vinh danh chủ nhân mới của danh hiệu FIFA The Best sẽ được FPT Play phát sóng trực tiếp và miễn phí trên các nền tảng của đơn vị 1h sáng ngày 18/1.

Trong gần 1 thập kỷ trở lại đây, FIFA The Best đã dần trở thành một buổi lễ vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc nhất thế giới bóng đá qua mỗi năm. Ngày 17/1, FIFA The Best sẽ được tổ chức lần thứ 6, sau khi tách khỏi giải thưởng Quả bóng Vàng của Tạp chí France Football.

Tại FIFA The Best 2021, ban tổ chức sẽ lần lượt vinh danh cá nhân tại 9 hạng mục: The Best FIFA Men’s Player (Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm), The Best FIFA Women’s Player (Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm), The Best FIFA Men’s Coach (Huấn luyện viên nam xuất sắc nhất năm), The Best FIFA Women’s Coach (Huấn luyện viên nữ xuất sắc nhất năm), The Best FIFA Men's Goalkeeper (Thủ môn nam xuất sắc nhất năm), The Best FIFA Women's Goalkeeper (Thủ môn nữ xuất sắc nhất năm), FIFA Puskas Awards 2021 (Bàn thắng đẹp nhất năm) và The FIFA Fan Awards (Cổ động viên của năm), FIFA Fair Play Awards (Hành động Fair Play của năm). Ngoài ra, 11 cái tên xuất sắc góp mặt trong FIFPro World 11 2021 (Đội hình của năm) cũng sẽ được công bố.