Messenger và Instagram đồng loạt gặp lỗi

Một người dùng trên DownDetector cho biết ứng dụng Messenger chỉ bị lỗi trên điện thoại còn máy tính vẫn truy cập bình thường. Trong khi đó, một tài khoản khác phản ánh tin nhắn trong Messenger không thể hiển thị.

Những dịch vụ khác như Facebook và Instagram cũng ghi nhận lượng báo lỗi cao. Một số người dùng Instagram cho biết tính năng gửi tin nhắn trong app không hoạt động bình thường, còn truy cập Facebook trên máy tính sẽ hiện thông báo "Sorry, something went wrong".