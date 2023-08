Mẹo xử lý xe bị dột vì hở cửa sổ trời

Nguyên nhân dẫn đến các vết hở trên cửa sổ trời có thể là do bẩn rãnh dẫn nước, bẩn ống thoát nước hay do nứt đệm cao su. Trên cửa sổ trời có máng hứng nước mưa xung quanh cửa và có 4 ống dẫn nước ở bốn góc của máng. Khi máng bị cặn bám nhiều mà không được thông rửa sẽ dễ dẫn đến tắc các ống thoát nước gây tràn nước vào trần rồi đi xuống thảm sàn gây mùi hôi khó chịu nếu không kịp thời xử lý.

Theo các chuyên gia về ô tô, tuy sang chảnh nhưng do điều kiện thời tiết nhiệt đới ở Việt Nam nên trang bị cửa sổ trời có thể mang lại nhiều rắc rối cho người sử dụng, nhất là khi bị hở.

Khí hậu nóng ẩm cùng lượng bụi trong môi trường lớn khiến cho gioăng cao su cửa sổ trời xe ô tô bị lão hóa và mài mòn theo thời gian một cách nhanh chóng.

Ở đây gioăng cao su chính là máng dẫn nước xuống ống thoát nước trên xe, bụi bẩn và lá cây ứ đọng, gioăng bị hở rách cũng là nguyên nhân khiến cho nước không được dẫn xuống ống thoát nước và nước sẽ bắt đầu len lỏi chảy vào xe. Nhẹ thì ẩm gây mốc trên trần xe còn nặng sẽ bị dột nhỏ nước xuống.

Trường hợp hay bắt gặp nhất khi cửa sổ trời xe ô tô bị dột chính là các ống thoát nước trên xe bị nghẽn do bụi bẩn, lá cây hoặc sinh vật lạ xâm nhập dẫn đến tắc đường ống thoát.

Còn một nguyên nhân hi hữu khác là do cửa sổ trời bị bể do bị một số vật lạ rơi trúng mà tài xế không để ý khiến cho việc nước thấm vào trong một cách từ từ.