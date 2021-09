Mẹo trị thâm nách bằng chanh đơn giản để vùng da dưới cánh tay trắng sáng, mịn màng

Cách trị thâm nách bằng chanh và phèn chua

Bộ đôi chanh và phèn chua chính là sự kết hợp vô cùng tuyệt vời, giúp trị thâm nách, dưỡng da và ngăn ngừa mùi hôi khó chịu hiệu quả. Phèn vốn dĩ là một nguyên liệu tự nhiên với khả năng khử mùi hôi nách vô cùng tốt. Khi kết hợp cùng với chanh, hỗn hợp này còn giúp loại bỏ các vết thâm, dưỡng vùng da dưới cánh tay thêm phần trắng sáng, mịn màng, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây mùi hiệu quả.

Thực hiện công thức trị thâm nách bằng chanh và phèn chua:

- Bước 1: Trộn đều 2 muỗng nước cốt chanh và 2 muỗng phèn chua đã giãn mịn.

- Bước 2: Làm ướt vùng da dưới cánh tay rồi thoa đều hỗn hợp phèn chanh lên da.

- Bước 3: Massage nhẹ nhàng và đợi trong khoảng 15’ rồi rửa nách sạch lại với nước.

Kiên trì thực hiện đều đặn 3 lần mỗi tuần, vùng nách của nàng sẽ được cải thiện đáng kể.