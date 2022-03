Mẹo tiết kiệm hiệu quả hóa đơn tiền điện mỗi tháng

Sử dụng quả bóng cho quần áo nhanh khô

So với các thiết bị gia dụng khác, máy sấy tiêu tốn nhiều năng lượng nhất. Đó là lý do tại sao một số người có xu hướng làm khô quần áo tự nhiên trong không khí. Tuy nhiên, nếu điều đó không thể thực hiện, bắt buộc phải có máy sấy quần áo do diện tích quá chật thì bạn chỉ cần thêm một quả bóng len hoặc bóng cao su vào máy sấy cùng với quần áo của mình.

Thứ đơn giản này có khả năng tách quần áo và cung cấp cho chúng một khoảng không khí để chúng khô nhanh hơn.

Quả bóng len đặc biệt có thể hấp thụ một số độ ẩm giúp toàn bộ quá trình khô kết thúc nhanh hơn. Vì thế điện năng sử dụng sẽ ít hơn.