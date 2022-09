Mẹo pha nước chấm cay sệt để ăn cùng ốc luộc

Your browser does not support the video tag.

Cách pha nước chấm ốc. Video: TikTok mynth_

Sau đó, cho gừng, sả, tỏi, ớt vào cối giã nhuyễn. Món ốc luộc kiểu Bắc ít khi cho thêm tỏi nhưng cách làm này bổ sung để nước chấm thêm thơm ngon.

Tiếp theo, bạn đổ mắm đường đã nguội vào tô vừa giã, thêm một muỗng canh tương ớt, vắt thêm nửa quả chanh và khuấy đều. Nước mắm rõ vị chua cay mặn ngọt, thơm mùi tỏi, cay nhẹ vị sả và ớt, chấm với ốc luộc ăn "rất cuốn''.