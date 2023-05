Méo mó dự án điện mặt trời - bài 2: 'Bóp nghẹt' hồ đập thủy lợi

Trong đợt kiểm tra này, đại diện đơn vị hồ thủy lợi Bàu Ngứ cũng khẳng định dự án Nhà máy ĐMT hồ Bàu Ngứ “chặn” đường xuống hồ uống nước của gia súc và chỉ ra bất cập khi mực nước hồ đạt mức nước dâng bình thường, thì những tấm pin mặt trời cao hơn mặt nước khoảng 50 cm, tức ở cao trình khoảng +52,00 m. Do đó, vị đại diện này đề nghị Công ty Trường Thành nâng các tấm pin lên cao hơn cao trình mực nước lũ kiểm tra lớn nhất của hồ (53,3 m). Ông Đặng Kim Cương - Giám đốc Sở NN&PTNT Ninh Thuận, cho biết: “Hiện Công ty Trường Thành vẫn đang khắc phục các tồn tại theo hướng dẫn. Chúng tôi đã nhận được hồ sơ thuyết minh do công ty này gửi lên. Họ thuê tư vấn để làm, đánh giá thực tế để đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập”.

Chồng lấn quy hoạch thủy lợi