Mẹo massage giúp giảm mỡ nội tạng, giảm cân nhanh

Lý do khiến nhiều người không thể giảm cân là do mỡ nội tạng. Chỉ bằng cách điều chỉnh chức năng của các cơ quan nội tạng và cải thiện quá trình trao đổi chất thì mới có thể giảm cân nhanh chóng. Do đó, ngoài duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, chúng ta có thể sử dụng 2 phương pháp massage dưới đây.

Massage có thể giúp giảm mỡ nội tạng, giảm cân. Đồ hoạ: Hạ Mây Massage có thể làm tăng nhiệt độ của da, tiêu hao năng lượng, thúc đẩy tuần hoàn máu và thải lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Bạn có thể sử dụng tinh dầu bạc hà trong quá trình massage để thúc đẩy nhu động ruột và có tác dụng tốt hơn. Đầu tiên, lấy một lượng sữa dưỡng thể thích hợp vào lòng bàn tay, làm ấm sữa dưỡng bằng nhiệt độ của lòng bàn tay và thoa bắt đầu từ bụng đến thắt lưng. Lúc đầu lực có thể nhẹ hơn một chút, nếu không có cảm giác khó chịu có thể tăng lực lên và xoa bóp để cải thiện mỡ thừa, hiệu quả rất tốt. Các phương pháp massage bụng: 1. Lấy rốn làm trung tâm, xoa bóp theo hướng dấu chấm hỏi và xoa bóp 30 lần mỗi bên. 2. Đặt tay lên bụng, sau đó dùng đầu ngón tay massage thật đều theo đường thẳng từ dưới xương ức đến bụng dưới. Lặp lại động tác này 30 lần. 3. Massage tay từ dưới xương ức dọc theo xương sườn ra bên ngoài cơ thể. Lặp lại động tác này 30 lần.Ngoài ra, trong quá trình massage, đừng bỏ qua những điểm mấu chốt có thể tăng cường hiệu quả giảm béo.