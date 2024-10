Mẹo làm sạch đệm không cần giặt, không mất công sức, nhanh gọn

Giặt đệm không chỉ tốn nhiều thời gian, công sức mà nếu không cẩn thận, bạn còn có thể làm hỏng cấu trúc và giảm chất lượng đệm. Vì vậy, nhiều người tìm kiếm những mẹo làm sạch đệm không cần giặt hiệu quả, đơn giản. Nguyên nhân gây ra vết bẩn trên đệm Do không xử lý kịp thời khi có chất lỏng bị đổ lên đệm: Như nước tiểu trẻ em, nước uống, đồ ăn... khiến các chất bẩn thấm sâu vào bên trong và lâu dần, phát triển nấm mốc. Do mồ hôi toát ra từ cơ thể và ngấm vào đệm: Gây nên những vết ố bẩn khó tẩy cùng mùi hôi khó chịu. Đặc biệt là vào mùa hè, lượng mồ hôi đổ rất nhiều. Do nhiệt độ trong phòng ngủ thấp mà độ ẩm không khí lại cao: Nhất là trong phòng kín, phòng ở tầng hầm, thiếu ánh sáng của mặt trời... Đây đều là môi trường lý tưởng để vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Do không vệ sinh đệm hoặc thay đệm thường xuyên: Khiến đệm sử dụng lâu ngày dễ bị ẩm mốc hoặc thấm mùi hôi. Cách xử lý khi đệm bị bẩn Giấm trắng tẩy nước tiểu Nếu đệm dính nước tiểu thì giấm trắng có tác dụng hiệu quả. Xịt giấm trắng nguyên chất tại vị trí dính nước tiểu và để yên khoảng một giờ, sau đó dùng khăn lau sạch bằng cách ấn vào vết nước tiểu trên đệm (không lau xung quanh để tránh vết bẩn lan rộng). Dùng bàn chải đánh răng để loại bỏ vết bẩn còn lưu lại, sau đó sấy khô hoặc phơi ở nơi thoáng gió. Tẩy vết máu bằng oxy già Nếu có vết máu đã khô trên đệm, xịt oxy già y tế nồng độ 3%. Khi hoạt chất sủi bọt, dùng khăn màu trắng khô lau sạch lại.

Dùng oxy già tẩy vết máu mới rất hiệu quả. Với vết máu mới, có thể xịt nước lạnh và để yên 10 phút. Dùng khăn nhúng vào xà phòng để lau sạch vết bẩn. Tiếp đó dùng khăn khô lau sạch bọt xà phòng và phơi đệm ở nơi thoáng gió. Tẩy vết trà trên đệm khăn giấy hoặc khăn khô thấm sạch nước trà. Sau đó, dùng hàn the hòa tan trong chén nước nóng hoặc dung dịch tẩy rửa để chà xát nhiều lần đến khi vết trà mờ hẳn. Cuối cùng, lau sạch lại bằng khăn ẩm rồi mang nệm đi phơi nắng hoặc sấy khô là hoàn tất. Tẩy vết dầu ăn trên đệm Nếu chẳng may làm đổ dầu ăn lên nệm, bạn hãy nhanh chóng dùng giấy thấm dầu để thấm càng sạch dầu càng tốt.

Dùng khăn giấy để thấm dầu càng nhanh càng tốt sẽ giúp loại bỏ vết bẩn trên đệm. Tiếp đó bạn rắc bột mì lên vùng bị đổ dầu, bột mì sẽ hút sạch dầu. Cuối cùng, bạn tẩm một ít chất tẩy rửa vào khăn sạch rồi lau kỹ khu vực bị bẩn. Hoặc, bạn có thể rắc bột baking soda lên bề mặt nhiễm bẩn để khoảng vài tiếng cho đến khi thuốc đã nở dày lên. Lau đi và lặp lại quá trình cho đến khi sạch các vết bẩn sau đó giặt với xà phòng như bình thường. Vết socola Khi vô tình làm đổ socola lên nệm thì bạn đừng vội lau đi mà hãy để cho socola khô lại rồi dùng dao cạo đi càng nhiều càng tốt. Sau đó, bạn dùng bàn chải thấm một ít nước lau sàn và chà nhẹ khu vực có vết bẩn, tránh làm lây lan khu vực xung quanh.

Dùng bàn chải thấm ít nước lau sàn để chà sạch vết socola dính trên đệm. Tiếp theo, bạn dùng miếng xốp ướt lau sạch xà phòng, để khô. Cuối cùng, phun chất tẩy vết ố lên để làm sáng lại bề mặt đệm. Vết mực Nếu chẳng may tấm nệm nhà bạn bị dính vết mực, hãy dùng tăm bông nhúng vào cồn 90 độ rồi chà vết mực đến khi sạch. Ngoài ra, bạn cũng có thể chà bằng dung dịch nước rửa móng tay (aceton) để loại bỏ vết mực trên nệm, vải, quần áo.

Aceton có khả năng làm sạch vết mực dính trên vải, đệm,... rất hiệu quả Vết rượu vang Để tẩy sạch vết rượu vang đổ trên nệm, bạn lấy muối biển, bột giặt và ít nước sạch hòa tan với nhau trong thùng hoặc thau nhỏ. Dùng khăn sạch nhúng vào hỗn hợp rồi xát lên vết bẩn rượu vang đến khi sạch. Ngoài cách trên, bạn có thể dùng muối ẩm xát trực tiếp lên vùng nệm bị ố bẩn thật nhiều lần đến khi vết bẩn mờ rồi mất hẳn là được. Theo Giadinhxahoi