Than hoạt tính cũng có tác dụng lọc không khí, giúp không gian nhà bếp trong lành hơn. Việc cần làm là cho than vào các túi nhỏ và treo chúng tại khu vực có mùi hôi khó chịu. Nếu mùi quá nặng, bạn chỉ cần tăng số lượng túi than lên là đã dễ dàng giải quyết được vấn đề.

Dùng bã cà phê

Bã cà phê là một trong những nguyên liệu khử mùi hôi rất hiệu quả mà gia đình nào cũng có sẵn. Không chỉ tỏa mùi hương dễ chịu, thư giãn, bã cà phê còn có khả năng hấp thụ các mùi khó chịu từ mùi thức ăn, mùi dầu mỡ..., giúp cải thiện mùi hôi không khí.

Bạn chỉ cần để một chén cà phê bột ở góc bếp, mùi hôi sẽ được loại bỏ.

Đặt cây trong bếp

Đặt các loại cây có lượng tinh dầu lớn như sả, bạc hà, xạ hương, hương thảo... gần bếp là một trong các mẹo khử nhanh mùi thức ăn, mùi hôi trong nhà và bếp một cách hiệu quả. Đây cũng là cây gia vị có nhiều công dụng trong nấu nướng.



Bật quạt thông gió khi nấu ăn là mẹo khử nhanh mùi thức ăn, mùi hôi trong nhà và bếp. (Ảnh: Getty)

Giữ cho nhà bếp thoáng khí

Không gian kín là một trong những nguyên nhân khiến nhà bếp của bạn có mùi hôi. Vì vậy, cách khắc phục hiệu quả nhất là mở cửa sổ để tăng cường lưu thông không khí.